Business news: Italia-Africa, presentata a Kinshasa edizione 2024 della fiera Macfrut

- Presentato a Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo, davanti ad un nutrito gruppo di operatori, la prossima edizione di Macfrut, in programma al Rimini Expo Centre dall'8 al 10 maggio 2024. All'evento, si legge in un comunicato, ha partecipato il ministro dell'agricoltura congolese José Mpanda, che ha visitato la scorsa edizione di Macfrut accompagnato da alcuni operatori del settore. Presenti all'evento a Kinshasa anche l'ambasciatore italiano Alberto Petrangeli, il referente di Ice Agenzia insieme a numerose autorità locali. Per l'edizione 2024 della fiera si prospetta una numerosa partecipazione di imprese congolesi in uno stand nazionale supportato dalle autorità locali e da alcune organizzazioni internazionali. Il Congo ha assoluto e urgente bisogno di incrementare la propria produzione ortofrutticola e di creare una catena del freddo oggi molto carente, tanto che oltre un terzo della produzione interna si perde prima di arrivare nei mercati. I prezzi della frutta e della verdura sono più alti che in Europa perché gran parte la produzione viene importata, principalmente dal Sudafrica ma anche da Egitto e Cina. La Repubblica democratica del Congo ha 92 milioni di abitanti per una superficie di 2,3 milioni di chilometri quadrati, circa otto volte l'Italia. Nel corso della presentazione di Macfrut da parte del presidente Renzo Piraccini, un grande interesse ha suscitato il Salone delle spezie e quello dell'agro voltaico, dal momento che solo il 6 per cento degli abitanti congolesi ha accesso all'energia elettrica, rendendo centrale quindi il tema della produzione di energia.Nel corso della missione, il presidente di Assoavi, Gianluca Bagnara, ha presentato il Forum avicolo che si terrà in contemporanea alla prossima edizione di Macfrut. (Com)