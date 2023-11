Business news: Nvidia, nel limbo 5 miliardi di dollari di ordini dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi controlli alle esportazioni di tecnologie verso la Cina decretati dal governo degli Stati Uniti potrebbero portare alla cancellazione di miliardi di dollari di ordini raccolti dal produttore di microchip Nvidia sul mercato cinese. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui il colosso dei processori di elaborazione grafica ha raccolto dal Paese asiatico circa 5 miliardi di dollari di ordini per il prossimo anno, e rischia ora di vedersi privato di importanti introiti da destinare al consolidamento della sua posizione di leadership nell’ambito dei processori per l’intelligenza artificiale. Nei giorni scorsi il governo statunitense ha chiesto a Nvidia di bloccare immediatamente le esportazioni verso la Cina di alcuni chip di alta gamma. Il dipartimento del Commercio Usa ha pubblicato una serie di nuove restrizioni alle esportazioni di semiconduttori verso la Cina lo scorso 18 ottobre. (Was)