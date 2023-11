Business news: Filippine, borsa di Manila autorizza per la prima volta lo short selling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La borsa di Manila, una tra le più longeve della regione asiatica, si prepara ad autorizzare per la prima volta le operazioni di vendita allo scoperto dei titoli azionari, che potranno essere effettuate a partire da lunedì. Si tratta di una decisione senza precedenti per la borsa valori delle Filippine, che ha quasi un secolo di storia. L’autorizzazione delle operazioni di short selling era oggetto di dibattito da anni, ed era bloccata per il timore dei regolatori di eccessive volatilità nelle quotazioni azionarie. Tramite la decisione, Manila punta ad aumentare i volumi di scambio e a rafforzare la governance aziendale del Paese. (Fim)