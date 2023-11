Business news: Apple, vendite ancora in calo nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’elettronica statunitense Apple ha registrato un calo delle vendite per il quarto trimestre consecutivo, cui ha contribuito una contrazione delle vendite nel mercato cinese dovuto al rallentamento della prima economia asiatica e alla maggiore competizione dalla rivale Huawei Technologies. Le vendite di Apple nel trimestre di settembre sono ammontate a 89,5 miliardi di dollari, in calo di quasi l’1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato è in linea con le previsioni degli analisti, ma ha comunque causato una flessione del 3 per cento nella quotazione dell’azienda di Cupertino a New York, specie dopo l’annuncio da parte di un dirigente dell’azienda che i risultati trimestrali di dicembre saranno più o meno in linea con quelli dello scorso anno. (Was)