Business news: Foxconn nega di dovere alla Cina 25 miliardi di dollari di tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una filiale del colosso taiwanese dell’elettronica Foxconn con sede in Cina ha negato di dover pagare 24,62 miliardi di dollari di tasse dopo le verifiche fiscali condotte dalle autorità di Pechino. In una nota pubblicata sul social network cinese Weibo, la filiale ha definito “infondate” le indiscrezioni sin qui rilanciate da varie piattaforme multimediali. Foxconn, che in Cina dà lavoro a oltre un miliardo di persone e assembla la maggior parte degli iPhone spediti dal colosso statunitense Apple a livello mondiale, ha inoltre negato il sequestro da parte delle autorità cinesi del terreno su cui sorge la filiale, equivalente a circa 20 mila campi da calcio. (Res)