Business news: l’Arabia Saudita negozia un investimento miliardario nella Indian Premier League

- L’Arabia Saudita è interessata ad acquistare una quota multimiliardaria della Indian Premier League (Ipl), la lega professionistica di cricket dell’India. Lo riferisce “Bloomberg”, citando fonti a conoscenza della questione. I consiglieri del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbero già discusso con funzionari del governo indiano il trasferimento della struttura proprietaria della Ipl ad una holding dal valore complessivo stimato in 30 miliardi di dollari. Riad sarebbe pronta a investire nella holding sino a 5 miliardi di dollari, oltre a sostenere l’espansione della lega in altri Paesi. La Ipl è una delle leghe sportive di cricket professionistico più ricche del mondo, e l’unica a qualificare direttamente quattro squadre nella Champions League. Supervisionata dalla Board of Control for Cricket in India, conta attualmente otto squadre. (Inn)