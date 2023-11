Business news: ex presidente Turkmenistan, possiamo esportare gas naturale a mercati mondiali attraverso Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkmenistan può esportare il suo gas naturale ai mercati mondiali attraverso l'Azerbaigian. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio del popolo di Ashgabat, l'ex capo dello Stato Gurbanguly Berdimuhammedov, in occasione del vertice dell'Organizzazione degli Stati turchi (Ost), in corso ad Astana. "Abbiamo ricche riserve di gas e di petrolio, e il Turkmenistan persegue una politica di sicurezza e di affidabilità dell'energia. In particolare, stiamo lavorando sulla fornitura di gas naturale e di elettricità ai Paesi vicini. Manteniamo stretti legami con i Paesi dell'Organizzazione degli Stati turchi. Per esempio, il Turkmenistan attualmente esporta gas naturale verso Uzbekistan e Azerbiagian, che sono Paesi fratelli. Allo stesso tempo, abbiamo l'opportunità di esportare il nostro gas attraverso il Mar Caspio all'Azerbaigian, alla Turchia e, in prospettiva, ai mercati mondiali. A questo proposto, credo fermamente che risolveremo presto tutte le questioni pendenti con i nostri Paesi fratelli e completeremo il lavoro necessario", ha sottolineato Berdimuhammedov. (Res)