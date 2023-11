Business news: console generale dell'India Jamir in visita a Cesena Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La console generale dell'India T. Ajungla Jamir è stata in visita venerdì 3 novembre a Cesena Fiera, accolta dal presidente Renzo Piraccini, che ha presentato la prossima edizione di Macfrut in agenda dall'8 al 10 maggio 2024 al Rimini Expo Centre. Lo riferisce un comunicato di Macfrut. La visita costituisce un ulteriore momento per approfondire rapporti e relazioni tra Macfrut e un Paese, l'India, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più strategico sullo scacchiere internazionale. Lo scorso settembre si è svolta una missione internazionale della delegazione Macfrut, con tappe a Nuova Dehli e Mumbai, nelle quali il presidente Piraccini insieme alla country manager Cecilia Marzocchi avevano incontrato le principali istituzioni che sostengono la partecipazione delle aziende nelle fiere internazionali e l'ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca. All'incontro odierno con la console indiana ha partecipato anche il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini che ha illustrato l'area Romagna e le sue eccellenze produttive e commerciali. La console ha proseguito nel pomeriggio alcune visite a aziende locali della filiera ortofrutticola. (Com)