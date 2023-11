Business news: Marocco, economia informale costa oltre 23 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco perde circa 90 miliardi di dirham (23 miliardi di euro circa) a causa dell’economia informale. E’ quanto emerge dalle discussioni avviate sulla legge finanziaria per il 2024 presso la commissione per lo Sviluppo finanziario ed economico della Camera dei rappresentanti del Regno. La cifra esorbitante ha spinto i legislatori a sollecitare il ministro delle Finanze, Nadia Fattah Alaoui, ad adottare misure urgenti per far fronte all’economia informale. "Si tratta di una cifra scioccante. Questo settore drena più del 30 per cento del prodotto interno lordo", ha affermato l'esperto economico Rachid al Sari, citato dal quotidiano “Hespress”M aggiungendo che "90 miliardi di dirham sono una cifra spaventosa, soprattutto perché tre anni fa si parlava di 80 miliardi di dirham". (Mar)