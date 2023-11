Business news: la guerra a Gaza lascia l’Egitto a secco di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha interrotto le esportazioni di gas verso l'Egitto dal giacimento di Tamar, che riforniva Il Cairo tra 150 e 200 milioni di piedi cubi al giorno. Da parte sua, il Paese nordafricano ha dichiarato nel fine settimana che le sue importazioni di gas naturale sono scese a zero da 800 milioni di piedi cubi al giorno. Non solo. Questo mese, la società energetica statunitense Chevron ha chiuso il giacimento di gas Tamar alla luce dell’escalation del conflitto tra Israele e Hamas. Questi fattori, uniti all’aumento delle temperature, hanno portato il governo egiziano ad aumentare i tagli dell’energia elettrica alla popolazione a un’ora e mezza al giorno. Secondo un rapporto dell’Autorità egiziana per il gas (Gasreg), le quantità di gas naturale che l’Egitto ha importato da Israele nell’ultimo anno fiscale terminato a giugno 2023 ammontavano a 272,7 miliardi di piedi cubi di gas, rispetto ai 191 miliardi di piedi cubi del precedente anno fiscale 2021-2022. (segue) (Cae)