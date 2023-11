Tlc: Tim, doppia seduta del Cda a Milano, domani verso la scelta finale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima fase vedrà al vaglio l’offerta vincolante di Kkr e quella non vincolante di Sparkle, seguirà poi la deliberazione di domani. Il fondo statunitense ha posto sul tavolo 20 miliardi di euro per la NetCo, con la possibilità di consegnare il 20 per cento al Tesoro. Tuttavia, ad opporsi sin dall’inizio, è stato l’azionista di maggioranza, Vivendi. Il colosso francese delle telecomunicazioni ha il 23,7 per cento di Tim e non ha mai celato il proprio scetticismo sulla cessione della rete fissa. Vivendi si trova in disaccordo specialmente sulla quota di valutazione della rete, che per il gruppo francese si attesta ad oltre 30 miliardi di euro. Come anticipato, si è aggiunto un altro protagonista nella vicenda: si tratta della lussemburghese Merlyn, che propone un piano “alternativo” e “allineato alla visione del governo e massimizza il valore per tutti gli azionisti e stakeholder del gruppo salvaguardando l’occupazione, l’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli interessi del Paese e dell’agenda digitale”, secondo quanto scritto in una lettera diretta al ministero dell'Economia e delle Finanze. Il piano, denominato "TimValue", esclude la vendita della rete e punta sull'uscita di Tim dalla divisione Consumer. In particolare, il piano valuterebbe la cessione del 67 per cento di Tim Brasil per 7 miliardi di euro, e di Tim Consumer per 9 miliardi di euro, quindi si parla complessivamente di 16 miliardi di euro. (segue) (Rem)