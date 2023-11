Tlc: Tim, doppia seduta del Cda a Milano, domani verso la scelta finale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo lussemburghese di Alessandro Barnaba e dell'ex manager di Tim, Stefano Siragusa, risponde ai dubbi circa la possibilità che il piano alternativo venga preso in esame e mette nero su bianco la sua parte in Tim, pari a "200 mila azioni ordinarie", a cui vanno sommate le "703.280 azioni ordinarie" di "proprietà dell’ingegnere Stefano Siragusa, a lui assegnate dalla stessa Tim S.p.A.". Il totale delle azioni complessive ammonta a circa 900 mila, equivalente quindi circa allo 0,006 per cento del capitale sociale di Tim. Merlyn ribadisce che la sua quota è inferiore al 3 per cento e replica, a chi continua a mostrare diffidenza, che "non è compito della società verificare le quote, ma ascoltare gli azionisti. Quello che stupisce è che la società si rifiuti di ascoltare le idee degli azionisti grandi o piccoli, nonostante questo sia previsto dal codice di engagement della società pubblicato sul sito". L’offerta per il Consumer, però, per ora non ha convinto gli analisti. Merlyn, dal canto suo, ha chiesto un incontro con il dicastero dell'Economia e delle Finanze, ma il governo sembrerebbe non essersi scostato dall’appoggio all’offerta di Kkr. "Aspettiamo e vediamo", è stata la risposta del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. (Rem)