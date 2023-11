Roma: minacce e ingiurie contro polizia in Vaticano, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino tunisino di 29 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a ieri mattina, quando l'uomo, in Piazza San Pietro, a Roma, ha iniziato a caricare il suo telefono cellulare alla presa elettrica degli apparati radiogeni, posti sotto il Colonnato del Bernini e utilizzati per i controlli di sicurezza. La scena non è sfuggita al personale dell'Ufficio informativa dell'ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano: una squadra di poliziotti in borghese che si occupa di garantire quotidianamente la sicurezza delle migliaia di italiani e stranieri che si recano in piazza San Pietro per turismo o fede. Secondo quanto fa sapere la Questura di Roma, gli agenti, dopo essersi qualificati mostrando la placca di riconoscimento, hanno chiesto al giovane di porre fine al suo comportamento, ma hanno ricevuto una risposta sfrontata ed arrogante. Non solo. L'uomo subito dopo ha cominciato ad urlare e dimenarsi, creando pericolo ai numerosi turisti che affollavano in quel momento il Colonnato, e che erano in fila per partecipare alla messa celebrata dal Santo Padre. (segue) (Rer)