Roma: minacce e ingiurie contro polizia in Vaticano, arrestato (2)

- Il giovane ha anche spintonato i poliziotti con violenza per assicurarsi la fuga, continuando a urlare e brandendo un ombrello e una borraccia per colpire gli agenti. Si è poi allontanato precipitosamente verso Largo del Colonnato. Subito raggiunto, ha continuato ad inveire contro di loro. Per evitare l'aggravarsi della situazione, visto che il 29enne era giunto, nel frattempo, di fronte al Cancello di Sant'Anna, uno degli ingressi dello Stato Città del Vaticano, gli agenti l'hanno bloccato, grazie anche all'ausilio di personale dell'Esercito Italiano lì presente in servizio di vigilanza. Il giovane, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e per spaccio di droga, è stato arrestato. (Rer)