Business news: Toyota registra record di produzione e vendite tra aprile e settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor Corp. ha annunciato di aver conseguito livelli di produzione e vendite globali record nel primo semestre dell’anno fiscale corrente, tra aprile e settembre scorsi. Il costruttore giapponese ha assemblato in sei mesi 5,06 milioni di autovetture a livello mondiale, un incremento del 12,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, segnando un record di produzione per la prima volta da quattro anni a questa parte grazie alla maggiore disponibilità di microchip. Durante lo stesso periodo l’azienda ha registrato un record semestrale assoluto di vendite: 5,17 milioni di veicoli in tutto, in crescita del 9,1 per cento su base annua. L’aumento della produzione e delle vendite in Nord America e in Giappone ha compensato un calo del 7,3 per cento delle vendite in Cina. (Git)