Milano: Barbieri (Confcommercio), in epoca di tensioni continue serve impegno costante di tutti per città sicura

- “Viviamo in un’epoca di crisi e tensioni continue e crescenti che mettono alla prova la tenuta sociale del Paese. Oggi a Milano sono scese in piazza migliaia di persone che, in cortei e piazze contemporanee ma con bandiere diverse, hanno manifestato il loro pensiero. Grazie al lavoro delle forze dell’ordine e al coordinamento della Questura, tutto si è svolto garantendo l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone. Una città sicura richiede impegno costante e responsabilità condivisa tra tutti gli attori che la animano e la vivono”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il segretario generale di Confcommercio Marco Barbieri. (Rem)