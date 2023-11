Business news: Apple presenta nuovi processori per Mac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha presentato la sua nuova serie di processori per computer Mac, in un contesto di crescente concorrenza da parte di altri produttori di chip per Pc basati sull'architettura Arm. All'evento a tema Halloween, Apple ha svelato l'M3, l'M3 Pro e l'M3 Max, l'ultima generazione dei suoi chip di produzione interna. Si tratta dei "primi chip per un personal computer ostruiti utilizzando la tecnologia all'avanguardia a 3 nanometri, con l'utilizzo della litografia ultravioletta estrema di ultima generazione", ha dichiarato Apple. I processori verranno prodotti da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc). I chip della serie M3 saranno utilizzati inizialmente nella nuova linea di MacBook Pro e nel più recente iMac desktop che Apple ha annunciato. (Was)