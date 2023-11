Business news: Samsung, utile netto in calo del 38 per cento nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics ha reso noto che il suo utile netto è diminuito del 38 per cento su base annua nel terzo trimestre, ma è più che triplicato rispetto al trimestre precedente, superando le previsioni di mercato grazie alla ripresa della domanda globale di semiconduttori. Il maggior produttore mondiale di chip di memoria, smartphone e televisori ha riferito che l'utile netto nel trimestre che si è chiuso a settembre è ammontato a 5.844 miliardi di won (4,34 miliardi di dollari), rispetto ai 9.389 miliardi di won dell'anno precedente e ai 1.724 miliardi di won del trimestre precedente. Il fatturato trimestrale è ammontato a 67.405 miliardi di won. L'azienda ha dichiarato che il suo settore dei chip di memoria è rimasto in perdita per il terzo trimestre consecutivo, ma le perdite trimestrali si sono ridotte a 3.757 miliardi di won. (Git)