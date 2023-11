Business news: Cina, fondo statale per semiconduttori investe 2 miliardi di dollari in chip di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo d'investimento cinese per l'industria dei circuiti integrati (Icf), sostenuto dallo Stato, ha investito 2 miliardi di dollari nell'azienda specializzata nei chip di memoria Changxin Xinqiao. Lo riporta la piattaforma "Channel News Asia", secondo cui il fondo cinese - noto anche come "Big Fund" - contribuisce attualmente al 33,15 per cento del capitale sociale dell'azienda. Changxin Xinqiao è stata fondata nel 2021 ad Hefei, nella provincia orientale dell'Anhui. Il suo direttore generale è Zhao Lun, anche presidente e direttore generale di Changxin Memory Technology, una delle principali aziende dedicate ai chip di memoria in Cina. L'investimento del Big Fund segue quello da 1,8 miliardi di dollari effettuato a inizio anno a beneficio di Yangtze Memory Technologies (Ymtc), unico attore cinese nel mercato globale delle memorie Nand, in grado di conservare informazioni anche in assenza di alimentazione. (Cip)