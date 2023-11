Business news: da Uber e Lyft risarcimenti da 328 milioni di dollari per gli autisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colossi statunitensi del trasporto automobilistico privato Uber e Lyft hanno raggiunto un accordo con la procuratrice generale di New York, Laetitia James, per risarcire con oltre 328 milioni di dollari complessivi gli autisti ai quali non erano stati riconosciuti congedi pagati per malattia e altri benefit. Lo ha reso la procura. Uber dovrà ai propri autisti 290 milioni di dollari, Lyft 38 milioni di dollari. James aveva accusato Uber anche di aver detratto indebitamente dagli stipendi dei propri autisti, tra il 2014 e il 2017, una serie di tasse che avrebbero dovuto essere a carico dei passeggeri. Lo stesso avrebbe fatto Lyft tra il 2015 e il 2017, deducendo un 11,4 per cento di “oneri amministrativi” dagli stipendi dei guidatori. “Per anni – afferma la procuratrice in un comunicato – Uber e Lyft hanno sottratto sistematicamente ai loro autisti centinaia di milioni di dollari di stipendi e bonus mentre questi lavoravano a lungo in condizioni difficili. La maggior parte di essi proviene da comunità d’immigrati e fa affidamento su questi lavori per garantire sussistenza alle proprie famiglie. Questo accordo garantisce che tutti abbiano ciò che hanno giustamente guadagnato e che spetta loro di diritto”. Le due aziende hanno anche accettato una paga minima oraria per gli autisti (di 26 euro l’ora per chi lavora fuori dalla città di New York, mentre all’interno ci si atterrà agli standard già fissati dalla Commissione per i taxi e le limousine nel 2019) e congedi per malattia retribuiti (gli autisti guadagneranno un’ora di congedo retribuito ogni 30 ore di lavoro, fino a un massimo di 56 ore l’anno). (Was)