Caucaso: ministra Esteri tedesca, sosteniamo iniziative di pace nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Caucaso meridionale è una regione importante per la prospettiva dell'Unione europea. Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Baku con l'omologo azerbaigiano Jeyhun Bayramov. Secondo Baerbock, è imporrante "creare fiducia per la risoluzione" dei conflitti regionali e tutte le iniziative per stabilire la pace e la stabilità nella regione devono essere prese in considerazione. "Noi - la Germania, come partner Ue, offriamo il nostro ruolo di coordinamento per trovare una via comune. Dopo i miei incontri in entrambi i Paesi, la mia impressione è che le parti siano aperte a questo. Speriamo di lavorare in questa direzione in futuro", ha aggiunto Baerbock, ripresa dall'agenzia "Apa". Bayramov ha a sua volta sottolineato come la Germania sia un partner importante per l'Azerbaigian.(Rum)