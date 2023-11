Legge Bilancio: Mef, su decontribuzione madri con due figli sempre previsto un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lettera inviata al presidente del Senato, Ignazio La Russa, con la richiesta di correzione in manovra della norma sulla decontribuzione per le madri con due figli ha lo scopo di rendere coerente il testo trasmesso al Senato con la relazione tecnica e con il testo approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 16 ottobre, come comunicato con nota del Mef. La norma originaria approvata ha sempre previsto un anno di copertura per la decontribuzione per le madri lavoratrici con due figli, e tre anni in via sperimentale per le donne con tre figli (o più)". E' quanto chiarisce il ministero dell'Economia e delle Finanze. (Rin)