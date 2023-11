Tlc: Tim, doppia seduta del Cda a Milano, domani verso la scelta finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita per il futuro di Tim è agli sgoccioli. La scelta finale è attesa per domani ed il Consiglio di amministrazione è chiamato a prendere una scelta su Kkr. E' iniziata ieri alle 14, infatti, la doppia seduta del board di Tim e degli advisor, una fase definita "induction", in vista dell'ipotetico passaggio finale di domenica, quando saranno discusse le delibere. Il primo incontro è terminato ieri sera alle 22 ed è ripreso oggi, nuovamente, alle 14. Sul tavolo la proposta del fondo statunitense Kkr per la NetCo. Questo weekend occhi puntati su Tim, in particolar modo dopo la comparsa di Merlyn Partners, il fondo lussemburghese che a sorpresa, la settimana scorsa, ha deciso di presentare un’alternativa all’offerta vincolante di Kkr. Resta da scoprire se la scelta definitiva di Tim verterà sul fondo statunitense, opzione appoggiata anche dall'esecutivo italiano, nel qual caso i giochi si chiuderebbero domani. La partita continuerà con delle proroghe se domani non sarà raggiunto un verdetto. In ogni caso, la deadline è prevista per l’8 novembre. (segue) (Rem)