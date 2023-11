Business news: Cina, capacità installata rinnovabili aumentata del 93 per cento da gennaio a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova capacità installata di energia rinnovabile in Cina ha raggiunto i 172 milioni di chilowatt da gennaio a settembre, in aumento del 93 per cento su base annua. Lo indicano i dati divulgati dall'Amministrazione nazionale dell'energia (Nea). Alla fine del mese scorso, la capacità installata di fonti rinnovabili si attestava a 1,38 miliardi di chilowatt, pari al 49,6 per cento del totale nazionale. La capacità installata di energia idroelettrica, eolica e fotovoltaica ammonta rispettivamente a 419 milioni, 400 milioni e 521 milioni di chilowatt. (Cip)