Medio Oriente: Usa-Qatar, Blinken e Al Thani a colloquio ad Amman

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Nel colloquio, tenuto a margine di un incontro ministeriale con i partner regionali ad Amman, le parti hanno discusso della situazione umanitaria a Gaza, nel pieno delle operazioni militari israeliane contro Hamas. Blinken, prosegue la nota del dipartimento di Stato, "ha ribadito i suoi ringraziamenti al governo del Qatar per il suo lavoro volto a garantire l'uscita di cittadini statunitensi e stranieri da Gaza, il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas, tra cui due cittadini statunitensi, e i continui sforzi per prevenire la diffusione del conflitto". I due "hanno discusso dell’importanza vitale di proteggere i civili, fornire maggiore e continua assistenza umanitaria al popolo palestinese e garantire che i palestinesi non vengano sfollati con la forza al di fuori di Gaza". (Was)