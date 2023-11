Business news: Disney acquisirà il 33 per cento di Hulu per 8,61 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney ha raggiunto un accordo con Comcast, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, per acquisire una quota pari al 33 per cento nella piattaforma di streaming Hulu. In una breve nota, la società ha annunciato che si aspetta di pagare una cifra pari a 8,61 miliardi di dollari, acquisendo così il totale controllo della piattaforma. “L’operazione è in linea con la strategia che la società sta portando avanti nel settore dello streaming online”, si legge nel comunicato. (Was)