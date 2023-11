Business news: ministro Esteri Cina, imprese Usa possono contribuire a rilancio legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha invitato la comunità imprenditoriale statunitense a “cogliere le nuove opportunità” offerte dalla crescita e dal processo d’apertura intrapreso dal suo Paese. Il titolare della diplomazia cinese ha formulato le sue osservazioni durante un incontro tenuto con vari rappresentanti d’azienda a Washington, dove si è recato per tenere colloqui con il segretario di Stato, Antony Blinken; con il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan; e con il presidente, Joe Biden. Wang ha ribadito che la Cina è pronta a cooperare con gli Usa per dare seguito alle intese raggiunte da Biden e dal presidente Xi Jinping, nonché per dare un contributo “positivo” al rilancio delle relazioni bilaterali. La “cooperazione reciprocamente vantaggiosa” tra Cina e Stati Uniti gode di “ampi margini e basi solide” ha detto Wang, secondo cui le imprese statunitensi hanno il potenziale per promuovere “scambi amichevoli” tra i due Paesi. (Cip)