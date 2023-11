Business news: stampa, Usa invieranno delegazione d'alto livello a fiera sulle importazioni in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti parteciperanno alla prossima fiera cinese dedicata alle importazioni con un proprio padiglione e una delegazione d'alto livello, nel tentativo di rilanciare le relazioni commerciali con Pechino. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post". Stando alle fonti riservate citate dalla testata, gli Usa dovrebbero inviare alla prossima edizione della Fiera internazionale sulle importazioni (Ciie), in programma a Shanghai dal 5 al 10 novembre prossimi, una delegazione di funzionari d'alto rango, che comprende il vice sottosegretario ad interim per il Commercio e l'Agricoltura, Jason Hafemeister, e il consigliere senior per l'Asia settentrionale del dipartimento dell'Agricoltura (Usda), Wade Sheppard. La Us Heartland China Association (Ushca), un'organizzazione bipartisan che punta a rafforzare la cooperazione tra la Cina e 20 Stati Usa situati nella regione tra i Grandi Laghi e il Golfo, invierà un gruppo di sindaci per esplorare ulteriori opportunità commerciali. Il dipartimento dell'Agricoltura sarà invece presente alla fiera con 17 espositori, che inaugureranno un padiglione dedicato ai prodotti agricoli provenienti dagli Stati della California, dell'Idaho e dalla Georgia. (Cip)