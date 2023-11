Business news: conclusa missione Fmi in Cambogia, prevista crescita del 5,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso una missione in Cambogia guidata da Davide Furceri, vice capo divisione per gli studi regionali sull’Asia e il Pacifico, al termine della quale è stata confermata la “costante” ripresa economica del Paese, la cui crescita dovrebbe accelerare al 5,3 per cento nel 2023 e al 6 per cento l’anno prossimo. Lo rende noto lo stesso istituto, che sottolinea anche come l’economia cambogiana sia chiamata ad affrontare “problemi interni ed esterni”. “L’attuale ripresa del turismo e l’aumento dell’esportazione di pannelli solari e componenti elettriche sono i principali fattori della crescita. L’export di abbigliamento resta debole e mostra modesti segni di ripresa negli ultimi mesi, ma anche il rallentamento delle attività edilizie pesa sulla crescita”, si legge nel rapporto. Quanto all’inflazione, “dopo un periodo di rallentamento rispetto al picco raggiunto nel giugno dello scorso anno, la crescita dei prezzi è risalita al 3,8 per cento nel settembre del 2023 a causa dei più alti prezzi di prodotti alimentari e carburanti. (Fim)