Business news: Filippine, banca centrale prevede inflazione tra il 5,1 e il 5,9 per cento a ottobre

- L’inflazione nelle Filippine dovrebbe rallentare nel mese di ottobre, attestandosi tra il 5,1 e il 5,9 per cento. Lo prevede la banca centrale di Manila, che in una nota attribuisce la stima al calo dei prezzi del riso, della carne, delle verdure e dei prodotti petroliferi. A settembre l’inflazione era stata del 6,1 per cento. Giovedì scorso lo stesso istituto aveva operato un rialzo di 25 punti base del tasso d’interesse di riferimento portandolo al 6,5 per cento, al livello più alto da 16 anni a questa parte. Il previsto rallentamento dell’inflazione potrebbe indurre la banca centrale a evitare nuovi rialzi nelle prossime settimane. La prossima riunione per la revisione della politica monetaria è in programma il prossimo 16 novembre: per quel giorno saranno già disponibili i dati definitivi sull’inflazione (attesi per il 7 novembre) e sulla crescita economica (in pubblicazione il 9 novembre). (Fim)