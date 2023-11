Business news: ad agosto Usa importa oltre 7 milioni di barili al giorno, record da luglio 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di agosto gli Stati Uniti hanno importato un totale di 7 milioni e 19 mila barili di petrolio al giorno, record dal luglio del 2019. Lo si legge nell'ultimo rapporto della U.S Energy Information Administration (Eia). Il primo fornitore, in una lista composta da 22 Paesi, è il Canada, con oltre quattro milioni di barili al giorno, pari al 57 per cento del totale. Segue l'altro Paese confinante, il Messico, con 727mila barili (10 per cento) e l'Arabia Saudfita con 396mila barili al giorno (6 per cento). (Was)