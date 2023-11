Milano: Foti (Fd'I), solidarietà a Meloni dopo minacce corteo sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solita sinistra irresponsabile e facinorosa sostiene i terroristi di Hamas, come dimostrano inequivocabilmente gli striscioni esposti alla manifestazione di Milano, e incita alla violenza contro Giorgia Meloni e gli altri esponenti di governo. Lo afferma in una nota il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. "Al presidente del Consiglio, fatto oggetto di insulti e minacce, va la mia solidarietà. Auspico che anche le altre forze politiche, soprattutto a sinistra, prendano le distanze da questi biechi individui", aggiunge. (Com)