Migranti: ministro Esteri austriaco, Ue deve aumentare pressione su Paesi di origine

- L'Unione europea deve alzare in maniera significativa la pressione sui Paesi di origine dei migranti irregolari. Lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, secondo cui "dobbiamo finalmente imparare a usare le nostre leve". In un'intervista a “Bild am Sonntag”, Schallenberg ha rilevato come questo approccio prevede che "per gli Stati che non cooperano con noi sulla questione dei rimpatri", bisogna mettere in discussione "le preferenze tariffarie dell’Ue o le agevolazioni sui visti", così come "adeguare gli aiuti allo sviluppo". “La questione delle deportazioni è il tallone d’Achille dell’intero sistema di asilo e migrazione”, ha affermato il ministro degli Esteri. "Se non riusciamo a deportare le persone che non hanno il diritto di risiedere nell'Ue, il sistema sarà ridotto all'assurdità", ha aggiunto, paventando la possibilità che "interi governi crollino a causa della politica migratoria. "Una cosa è chiara: la pressione migratoria non diminuirà nei prossimi anni. La migrazione è una questione che può far cadere i governi", ha concluso. (Geb)