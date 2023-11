Roma:consegnate al Municipio XI aree verdi piano di zona Muratella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 15 anni sono state consegnate stamattina al Municipio Roma XI due aree verdi nel piano di zona a Muratella, della cui cura quindi potranno occuparsi gli uffici pubblici. Si tratta delle due aree ai lati di viale Gaetano Arturo Crocco, gli spazi gioco in via Generale Mario Pezzi e in via Generale Giuseppe Valle e diverse strade con i relativi parcheggi. "Ora finalmente il Municipio si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria", spiega il presidente del Consiglio del Municipio Roma XI, Cristiano Solazzo. "Per oltre 15 anni - aggiunge - i residenti di Muratella si son sentiti dare questa risposta: 'Non possiamo intervenire. Le strade, le aree verdi e le aree giochi del Piano di Zona B38 Muratella non sono state acquisite da Roma Capitale. Se non si collaudano e acquisiscono non possiamo occuparci della manutenzione'. Era la verità, certo, ma è stata anche una dimostrazione di inefficienza e di impotenza che ha generato un sentimento di profonda insoddisfazione nei confronti dell'amministrazione. Oggi abbiamo voltato pagina. Questo risultato è il frutto di un lavoro durato mesi che ha visto coinvolti i tecnici del dipartimento Pianificazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale e della direzione tecnica del Municipio con il contributo decisivo dell'assessore capitolino Maurizio Veloccia. Un ringraziamento speciale va ai residenti per la pazienza avuta in tutti questi anni e per non aver mai smesso di lottare", conclude. (Com)