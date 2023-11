Milano: De Corato, Meloni insultata al corteo, mi aspetto solidarietà dal sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il solito corteo di facinorosi dei centri sociali insulta Giorgia Meloni e mette a ferro e fuoco la città di Milano a sostegno dei terroristi di Hamas. Non arrivo a dire che bisogna vietare certe manifestazioni, perché per fortuna siamo in un paese democratico, ma chiedo di prestare molta attenzione a cortei di questo genere, alla cui testa ci sono anche ex terroristi". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato sottolineando che "una città civile come Milano non merita i momenti di tensione che queste manifestazioni di facinorosi inevitabilmente generano. Plaudo alle forze dell'ordine che tengono perfettamente sotto controllo queste situazioni grazie alla sapiente regia di Questura e Prefettura. Mi aspetto che oltre alla mia scontata solidarietà a Giorgia Meloni, insultata e minacciata dal corteo con slogan e striscioni, arrivi anche quella del sindaco e della giunta di Milano oltre che di tutti i partiti e le istituzioni cittadine e nazionali". (Com)