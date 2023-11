Israele: proteste davanti le residenze di Netanyahu a Gerusalemme e Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni manifestanti si sono radunati oggi davanti alla residenza del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, chiedendo al premier di dimettersi per l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas nel sud di Israele avvenuto 7 ottobre scorso. Lo riferisce il sito web d'informazione israeliano "Times of Israel". Poteste anche nella capitale Tel Aviv, dove, circa 2.000 manifestanti - inclusi alcuni parenti delle persone rapite da Hamas - hanno sfondato alcuni blocchi posti dalle forze dell'ordine, come riportato dal quotidiano "Haaretz" (Res)