Medio Oriente: ministro Israele, “uccisi 12 comandanti di Hamas, arriveremo a Yahya Sinwar”

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Galant, ha dichiarato oggi il leader del gruppo islamista palestinese Yahya Sinwar nella striscia di Gaza verrà eliminato. “Arriveremo a Sinwar e lo elimineremo. Dodici comandanti di Hamas sono già stati eliminati. Arriveremo a tutti loro”, ha detto Galant, citato dal quotidiano “Israel Hayom”. "Durante lo Shabbat si sono svolti pesanti combattimenti all'interno della striscia di Gaza, abbiamo completato l'accerchiamento di Gaza City. Ci aspettiamo lunghi giorni di combattimenti, non finiranno in un giorno né una settimana. Alla fine della guerra non ci sarà più Hamas a Gaza e non ci sarà più alcuna minaccia alla sicurezza per Israele", ha aggiunto. (Res)