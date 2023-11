Maltempo: Piantedosi, grazie a Vigili del fuoco per salvataggio neonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bellissima storia. Esemplare il coraggio dei Vigili del fuoco nei momenti più difficili. Un sincero ringraziamento all'operatore che ha salvato questa piccola vita e a tutte le squadre che in queste ore sono al lavoro nelle zone colpite dal maltempo. Lo Stato è al vostro fianco". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito al salvataggio di una neonata, di appena due mesi, salvata da un Vigile del fuoco a Quarrata, in provincia di Pistoia. La piccola era rimasta bloccata in casa, senza luce ed acqua, a causa del maltempo. (Rin)