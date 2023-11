Business news: Prysmian annuncia una commessa da 900 milioni di euro negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prysmian Group ha firmato un accordo da 900 milioni di euro con Clean Path New York, per fornire sistemi in cavo sottomarino e terrestre per uno dei più grandi progetti di infrastrutture di trasmissione negli Stati Uniti. Lo riferisce una nota. Clean Path New York è un progetto di energia rinnovabile da 11 miliardi di dollari, che comprende più di 20 nuovi progetti di generazione eolica e solare per 3.800 megawatt e una nuova linea interrata e sottomarina per la trasmissione di energia di circa 280 chilometri. Insieme, questi asset permetteranno di fornire ogni anno oltre 7,5 milioni di megawattora di energia priva di emissioni a più di 1,5 milioni di cittadini di New York. In base all’accordo, Prysmian sarà responsabile della progettazione, realizzazione, installazione e collaudo di un sistema in cavo unipolare ad alta tensione in corrente continua da 400 kV con isolamento in Xlpe, a condizione che Clean Path New York emetta la sua “notice to proceed” nella primavera del 2024. (Was)