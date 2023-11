© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bellissima piazza di pace, in difesa delle libertà e di Israele. Una grande partecipazione. Peccato ci fosse solo la Lega, sarebbe bello manifestare con tutto il centrodestra". Così in una nota il senatore della Lega Stefano Borghesi, a margine della manifestazione in Largo Cairoli a Milano. (Com)