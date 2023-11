Medio Oriente: milizie filo-iraniane in Iraq rivendicano lancio missile contro Eliat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie della Resistenza islamica in Iraq hanno rivendicato il lancio di un missile contro la città israeliana meridionale di Eliat. L’alleanza che riunisci i gruppi armati filo-iraniani in Iraq aveva precedentemente annunciato via Telegram che avrebbe lanciato presto una nuova campagna di attacchi "più dura ed estesa", pubblicando l’immagine di un missile da crociera. Stamane, le sirene antimissile hanno suonato ad Eliat, già bersagliata nei giorni scorsi da missili e droni lanciati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi. “I sistemi delle Forze di difesa di Israele hanno identificato un obiettivo sospetto che si avvicinava a Israele. Dopo aver esaminato la questione, si è concluso un falso allarme”, hanno riferito da parte loro le Forze di difesa di Israele (Idf). (Res)