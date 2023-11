Lega: Salvini, piazza oggi dimostrazione fisica che non abbiamo paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La piazza di oggi a Milano è stata la dimostrazione fisica che noi non abbiamo paura. Una piazza che reclama la libertà di pensiero e di parola. Una piazza contro l’odio, la violenza e contro il cancro disgustoso dell’antisemitismo. Una piazza a difesa dell’esistenza dello Stato di Israele e che chiede come obiettivo finale due Popoli e due Stati. La paura è il primo obiettivo dei terroristi, ma le anime pulite non devono mai avere paura, di niente e di nessuno”. Lo scrive il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini su X al termine della manifestazione “Senza paura a difesa dell’Occidente e della libertà e per il diritto a esistere di Israele”organizzata in largo Cairoli a Milano (Rem)