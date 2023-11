Ucraina: assistente presidenziale critica comandante Zaluzhnyi per dichiarazioni su stallo conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente presidenziale ucraino Ihor Zhovkva ha criticato i commenti del comandante dell'esercito Valerii Zaluzhnyi, che parlando alla rivista "The Economist" ha parlato di uno stallo sul campo di battaglia. “In questo modo semplifichiamo il lavoro dell’aggressore. Sono sicuro che (in Russia) tutto è stato letto con molta attenzione, annotato e sono state tratte le conclusioni", ha detto Zhovkva, ripreso dal portale "Kyiv Independent". “Forse questa è una strategia intelligente" per avere successo nel conflitto, ha aggiunto Zhovka, ma "per me è molto strano”. (Kiu)