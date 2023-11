Medio Oriente: ministero Esteri Israele, “Erdogan è dalla parte di Hamas”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Israele ha accusato il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di essersi schierato con il movimento palestinese Hamas nella striscia di Gaza. In un comunicato in risposta alla decisione di Ankara di richiamare l’ambasciatore turco in Israele, la diplomazia dello Stato ebraico ha affermato che "questo è un altro passo del presidente turco dalla parte dell'organizzazione terroristica Hamas". Il ministero degli Esteri israeliano ha anche definito le operazioni militari israeliane a Gaza come “una guerra di autodifesa”, accusando Hamas di essere “il vero nemico del popolo palestinese”. Il portavoce della diplomazia israeliana, Lior Hayit, ha scritto su “X” che “i terroristi di Hamas hanno assassinato, massacrato e giustiziato oltre 1.400 persone e ne hanno rapite 240”, e usano “la popolazione di Gaza come scudi umani, impedendo loro di entrare in aree sicure e rubando loro carburante, cibo e acqua potabile”. (Res)