Guinea-Conakry: media, riportato in prigione ex capo giunta militare evaso in mattinata

- Le forze di sicurezza della Guinea hanno catturato l'ex capo della giunta militare, Moussa Dadis Camara, evaso questa mattina dal carcere della capitale. Lo riferiscono diversi media regionali. In giornata, il governo aveva reso nota la chiusura delle frontiere come misura per impedire all'ex capo militare di lasciare il Paese. Moussa Dadis Camara è uno degli imputati al processo aperto sul cosiddetto "massacro del settembre 2009", la morte di 157 persone a seguito degli scontri tra le forze dell'ordine e gli aderenti a una manifestazione pacifica organizzata proprio in protesta alla notizia che l'ex capo della giunta militare, allora al potere, era pronto a presentarsi alle imminenti elezioni presidenziali. Dadis Camara ha sempre protestato la sua innocenza, attribuendo ad altri collaboratori le decisioni della repressione violenta, a lui tenute nascoste. (Res)