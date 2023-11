Medio Oriente: Habeck, attacco di Hamas è dichiarazione di guerra a mondo civilizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco terroristico del gruppo islamista Hamas contro Israele è “una dichiarazione di guerra al mondo civilizzato”. Lo ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck, in un videomessaggio per la riunione dei delegati regionali dei Verdi della Renania-Palatinato a Saarburg. "Questo attacco richiede una conseguenza necessaria da parte di Israele", ha detto Habeck, secondo cui "fondamentalmente, Hamas deve essere annientato perché sta distruggendo il processo di pace in Medio Oriente”. “Anche i palestinesi hanno diritto ad un proprio Stato”, ha poi rilevato il ministro, secondo cui la soluzione dei due Stati è la risposta politica giusta. Tuttavia Hamas non ha alcun interesse in una simile soluzione, secondo Habeck. Il movimento islamista "non sta lottando affinché la popolazione palestinese abbia un proprio Stato, ma combatte per la guerra. Vuole imporre la guerra e la distruzione di Israele, che ovviamente non avrà mai luogo, ma che porta anche sofferenze incommensurabili alla sua stessa popolazione". Naturalmente Israele deve confrontarsi con Hamas, ha detto Habeck. Israele è inoltre vincolato dal diritto internazionale e obbligato a ridurre al minimo le vittime civili e a rispettare gli standard umanitari. “Ma è quello che fanno, o faranno. Tutti gli sforzi diplomatici sono volti a garantire che ciò accada”, ha concluso. (Geb)