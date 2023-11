Medio Oriente: corteo Pro Palestina, macerie davanti a striscione "Confindustria stop business" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il corteo pro Palestina in corso a Milano, in zona Missori, un gruppo di manifestanti ha svuotato dei carrelli di ciottoli pietre e vestiti, imbrattati con vernice rossa accendendo dei fumogeni e allestendo uno striscione con scritto "Confindustria stop business". I manifestanti hanno urlato "denunciamo Confindustria che supporta Israele da anni, chiediamo che in questo momento si parli di Palestina". (Foto: Agenzia Nova) (Rem)