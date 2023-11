Roma: donna legata in cimitero Anzio, arrestato ex genero per tentato omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svolta nelle indagini per il tentato omicidio di una donna di 76 anni al cimitero di Anzio, in provincia di Roma, avvenuto il 25 ottobre scorso. La squadra mobile di Roma e gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno hanno fermato due uomini italiani con l'accusa di tentato omicidio e rapina in concorso.Il Gip del Tribunale di Velletri ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per i gravi indizi di colpevolezza. Uno degli indagati è l'ex compagno della figlia della vittima su cui da subito si sono concentrare le indagini: due mesi prima, era stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento disposto dal Gip per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito, quel giorno, intorno alle 15, una passante, nel percorrere una stradina del cimitero, ha notato all'interno di una cappella chiusa da una porta a vetri un corpo esanime riverso a terra, con la testa e il volto completamente fasciati da nastro da pacchi adesivo. (segue) (Rer)