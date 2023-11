Roma: donna legata in cimitero Anzio, arrestato ex genero per tentato omicidio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il custode del luogo ha allertato il pronto intervento di personale della Polizia di Stato e del 118 che hanno scongiurato il soffocamento della 76enne trovata priva di sensi e trasportata in ospedale d'urgenza. Non aveva alcun ricordo di quanto le era accaduto. Le indagini condotte con il Gabinetto interregionale della polizia scientifica hanno ricostruito come l'anziana si trovasse al cimitero per visitare la tomba del marito. È stata aggredita all'improvviso e con violenza, rapinata della borsa, di alcuni gioielli e delle chiavi della propria auto che non è stata trovata nei parcheggi del cimitero. In relazione alle peculiari modalità di azione, le attenzioni investigative si sono da subito concentrate sul contesto relazionale della vittima, in particolare nei confronti dell'ex compagno della figlia che, due mesi prima, era stato allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a quest'ultima. (segue) (Rer)