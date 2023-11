4 novembre: Gasparri (FI), grazie a Crosetto per aver lodato iniziativa legislativa ripristino celebrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio il ministro della Difesa Crosetto che oggi nella cerimonia del 4 Novembre a Cagliari, alla quale ero presente, ha lodato e ricordato l'importanza dell'iniziativa legislativa per il ripristino formale delle celebrazioni del 4 novembre anche come festa delle Forze armate oltre che dell'Unità nazionale. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Crosetto ha giustamente ribadito come si tratta di un atto di civiltà e un ringraziamento per quanti hanno indossato e indossano una divisa per difendere la nostra sicurezza e la nostra libertà. Ora mi auguro che dopo l'approvazione del Senato la legge, che nasce da una proposta a mia prima firma, possa essere approvata anche alla Camera accogliendo l'appello che in questo senso fece il Presidente della Repubblica Mattarella e che oggi è stato ribadito e rilanciato dal ministro Crosetto, che ringrazio ancora per l'attenzione al tema e il supporto", conclude. (Com)